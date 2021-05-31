Погодні умови цієї весни дуже сприятливі для зернових – гідрометцентр

Температурний режим та кількість опадів цієї весни в Україні є надзвичайно сприятливими для врожаю ранніх зернових культур.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції «Як вплинула холодна весна на урожай-2021?» розповіла керівник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко.

«Що стосується впливу на сільськогосподарські культури, то така кількість опадів, а Україна їх отримала від 100% до 200% норми, – це подарунок долі. Тому що вперше за останні 10 років в Україні наприкінці квітня фактично не було площ, охоплених засухою. Ми маємо прекрасні перспективи для зернових культур, не тільки для озимих, а й для ранніх зернових. Що стосується пізніх теплолюбних культур, то існує певний "напряг" з накопиченням тепла для активного розвитку», - сказала Адаменко.

Вона зазначила, що хоча весна 2021 року дещо неординарна, назвати її аномальною неможливо. «Аномалія – це відхилення від норми температур до 5 градусів. А цього року лише на 1-2 градуси прохолодніше, ніж звичайно. Такі погодні умови спостерігались і у 2020, і в 2017, в 2016, у 2008 і в 2014 роках. А у 1999 році, після такого прохолодного початку весни спостерігалась одна з найсуворіших засух в історії України», - нагадала агрометеоролог.

Вона підкреслила, що наразі температурного режим близький до кліматичної норми. Заморозки не набули стихійних масштабів і шкідливого впливу, адже завдяки невеликому температурному фону не було активного розвитку рослин на полях і масового цвітіння плодових.

«Було пошкодження городини, ранніх сортів абрикосів, персиків. Однак таких масових пошкоджень, як, наприклад, у 2017 році, не було», – підсумувала Адаменко.