Уряд призначив директора порту «Южний»

Кабінет Міністрів України 31 травня призначив на посаду директора ДП «Морський торговий порт “Южний”» Олександра Олійника.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України у Телеграмі.

"Сьогодні Кабінет Міністрів України погодив призначення на посаду директора ДП «Морський торговий порт “Южний”» Олександра Олійника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олійника призначено замість Сергія Ковшара, який продовжить свою роботу у галузі.

Олександр Олійник з листопада 2019 до серпня 2020 року був в. о. директора ДП «МТП “Южний”». До цього Олійник тривалий час обіймав посаду директора ДП «Маріупольський морський торговий порт».

Порт Южний спеціалізується на перевантаженні навалочних, генеральних, наливних, хімічних вантажів і добрив. У тому числі руди, вугілля, металу, окатишів, карбаміду, аміаку, метанолу, зерна, пальмового масла, нафти і нафтопродуктів.

На сьогодні морпорт — єдиний в Чорноморсько-Азовському басейні, який в змозі приймати судна вантажопідйомністю понад 200 тис. тонн і максимальною осадкою 18,9 м, що дозволяє портовим потужностям регулярно встановлювати рекордні показники. На сьогоднішній день портові оператори морського порту Южний обробляють третину від усього обсягу вантажів, що переробляються усіма морськими портами України.