Україна і Словаччина уклали меморандум про активізацію співпраці підприємств

Рада експортерів та інвесторів при МЗС України та Словацьке агентство з розвитку інвестицій і торгівлі уклали меморандум, який сприятиме активізації співпраці українських та словацьких підприємств.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МЗС, документ підписали заступник міністра закордонних справ України Дмитро Сенік та Державний секретар Міністерства економіки Словацької Республіки Ян Оравец, який відвідував Україну в складі офіційної делегації на чолі з Прем’єр-міністром Едуардом Хегером.

"Сторони високо оцінили результати візиту глави Уряду Словаччини до України та обговорили шляхи реалізації досягнутих домовленостей. Зокрема, скоординували подальші кроки з розвитку співпраці на таких напрямах як торгівля, енергетика, інвестиції, сільське господарство, транспорт, ВТС", - йдеться у повідомленні.

Співрозмовники погодилися провести до кінця 2021 року засідання Змішаної комісії з питань економічного, промислового і науково-технічного співробітництва.

Дмитро Сенік також поінформував співрозмовника про реалізацію в нашій державі проєктів з електронного врядування, інформатизації та впровадження цифрових послуг.

Українська сторона подякувала за гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19 у рамках Механізму цивільного захисту ЄС та Вишеградської групи.

Як поінформували в МЗС, загальний товарообіг між Україною та Словацькою Республікою за результатами торгівлі товарами і послугами у 2020 році склав 1 391,9 млн дол США.

Фото: mfa.gov.ua