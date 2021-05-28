СБУ викрила масштабне розкрадання дизпального на Укрзалізниці

У Миколаєві Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання дизельного пального АТ «Укрзалізниця».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

«СБУ у Миколаєві затримала посадовців "Укрзалізниці". Вони щомісяця зливали з локомотивів 100-150 тонн дизпалива і незаконно продавали його. Щомісячно ділки завдавали збитків до 50 тис. доларів. Нестача пального могла призвести до зривів перевезень залізничним транспортом», - ідеться у повідомленні.

СБУ викрила масштабне розкрадання дизельного пального Укрзалізниці / Фото: СБУ

Співробітники СБУ задокументували протиправну діяльність працівників депо. Посадовці, за попередньою змовою з представниками кримінального середовища, організували механізм викрадення паливно-мастильних матеріалів державного товариства. Дизпаливо ділки збували через підконтрольні АЗС.

За наявною інформацією угруповання діяло з грудня минулого року.

Правоохоронці затримали сімох учасників угруповання. Серед них 3 посадовці "Укрзалізниці" та 4 представники кримінальних кіл. Під час обшуків вилучено вкрадене пальне на суму понад 1,7 млн грн.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185, ч. 3 ст. 191 та ст. 208 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня на Полтавщині СБУ викрила масштабну схему розкрадання чиновниками скрапленого газу держпідприємства АТ «Укргазвидобування». За попередніми оцінками, дії посадовців завдали збитків державі на понад 4 млн грн.

Фото: ssu.gov.ua