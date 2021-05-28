Український інтернет-магазин IKEA перевершив найоптимістичніші очікування - керівник

Станом на кінець квітня 2021 року понад 2 млн 528 тис. українців відвідали онлайн-магазин IKEA в Україні та зробили понад 148 тис. замовлень.

Про це керівник IKEA в Україні Флоріан Меллє повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

Він наголосив, що український ринок є дуже важливим для IKEA, і компанія прагне розширювати на ньому свою діяльність. За словами Меллє, "приємно спостерігати, що тисячі покупців надають перевагу нашим товарам, які надихають українців на покращення свого домашнього простору".

Коментуючи роботу українського інтернет-магазину IKEA, Меллє зауважив, що результати "перевершили найоптимістичніші очікування. Ні для кого вже не секрет, що на момент відкриття онлайн-магазину запит і зацікавленість українців значно перевищили наші очікування".

За його словами, "протягом року ми постійно інвестували в те, аби посилити наші потужності з обробки замовлень: у грудні відкрили додатковий пункт видачі замовлень у ТРЦ Lavina Mall, а у лютому – фізичний магазин у Blockbuster Mall та пункт видачі замовлень у цьому ж торговому центрі".

Як стверджує керівник IKEA в Україні, за цей рік "ми збільшили нашу здатність обробляти замовлення більш ніж у 5 разів. За рік діяльності компанія обробила понад 148 000 замовлень в онлайн-магазині та понад 8 000 – безпосередньо у фізичному магазині в Києві".

Станом на кінець квітня цього року понад 2 млн 528 тис. українців відвідали вебсайт IKEA в Україні, наголосив Меллє і додав, що понад 397 тис. покупців, що майже дорівнює кількості населення Вінниці, відвідали міський магазин ІКЕА у столиці упродовж перших місяців з моменту його відкриття у ТРЦ Blockbuster Mall в лютому.

Як повідомив керівник IKEA в Україні, в період локдауну були рекорди в онлайн-магазині. За його словами, "якось ми отримали понад 1200 замовлень за один день".

На запитання щодо фейкових магазинів ІКЕА в Україні він відповів: "Ми дуже ретельно відбирали ці 5 000 найменувань товарів, які задовольняють різні потреби, смаки, мрії та розміри гаманця та є екологічними. Ми і надалі працюватимемо з нашою командою, щоби покращити доступ українців до наших товарів та послуг. Водночас, для нас дуже важливо захищати права інтелектуальної власності, пов’язані з брендом IKEA. Ми відчуваємо відповідальність перед нашими клієнтами і хочемо запевнити, що вони завжди можуть довіряти бренду IKEA і знати, що з ним насправді пов’язано, а що ні".

Меллє також зазначив, що в ІКЕА "дуже сильна культура, пов’язана з нашим скандинавським, шведським корінням. Наші товари спроєктовані так, щоб відповідати різним потребам, вони мають різні стилі, функціональність та є екологічними. Ми хочемо бути унікальними і прагнемо не суто пропонувати товари, а надихати. І якщо ви відвідаєте наш магазин, то побачите там виставлені кімнати, оформлені у різних стилях. Є навіть ціла квартира, 55 кв.м, яка повністю заповнена товарами і рішеннями ІКЕА. Всі ці рішення, які представлені в магазині, були розроблені на основі інформації, яку ми зібрали під час візитів до квартир українців".

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IKEA має намір розширювати кількість пунктів видачі товарів по всій Україні та працює над розробкою мобільного додатку.

Про це керівник IKEA в Україні Флоріан Меллє повідомив в інтерв'ю Укрінформу.

Він нагадав, що рік тому компанія запустила в Україні онлайн-магазин і з того часу активно інвестує у власний розвиток, розширення здатності обробляти замовлення та у відкриття нових пунктів видачі товарів.

За словами Меллє, "Україна має 42 мільйони населення, Київ як місто має понад 3 мільйони, і ми бачимо суттєвий потенціал цієї країни. Тому довгостроково ми й плануємо розширювати кількість пунктів видачі по всій країні".

Як зауважив керівник представництва, саме онлайн-магазин "дає можливість бути ближчими до людей по всій країні".

На запитання щодо відкриття у вересні другого фізичного магазину IKEA у столичному ТРЦ Ocean Mall Меллє відповів: "Ми прагнемо розширювати свою діяльність в Україні. Ми починаємо з Києва, продовжуємо вивчати ринок та слідкувати за динамікою нашої діяльності. Як тільки матимемо більше деталей щодо майбутніх планів - одразу повідомимо".

Крім того, керівник IKEA в Україні повідомив, що компанія працює над розробкою мобільного додатку.

За словами Меллє, ""зараз доступна версія сайту, яка адаптована для доступу з мобільних телефонів. Це дуже важливо для нас, тому що 99 відсотків мешканців Києва мають смартфони, і в середньому припадає 1,7 смартфона на людину. Ми прагнемо покращувати наш клієнтський досвід. Наразі ми працюємо над розробкою " додатку та будемо раді повідомити про його запуск, як тільки така інформація буде".

Як повідомлялось, у травні транснаціональна компанія ІКЕА, яка є найбільшим у світі рітейлером у сегменті товарів та рішень для дому, відзначила першу річницю діяльності в Україні.

Компанія розпочала діяльність на ринку України 14 травня 2020 року, запустивши онлайн-магазин, а 1 лютого 2021 року відкрила перший фізичний магазин міського формату у Києві.