Київстар торік сплатив ₴9 мільярдів податків

У 2020 році загальний операційний дохід оператора мобільного зв'язку «Київстар» становив 25,2 млрд грн. З них 9 млрд грн компанія сплатила у вигляді податків, а 6 млрд грн інвестувала в розвиток.

Як передає Укрінформ, про це розповів президент Київстару Олександр Комаров.

«За останні чотири роки зростання доходів ринку телекомунікацій склало 12,8% - до 50,1 млрд грн на рік. Це дуже гарне зростання, його стимулювали запровадження 3G/4G та збільшення користувачів. Інвестиції в галузь за цей же період зросли на 15% - до 13,2 млрд грн. Дохід безпосередньо Київстару за минулий рік збільшився майже на 14% і становив 25,2 млрд грн», - сказав Комаров.

За його словами, капітальні інвестиції Київстару у 2020 році сягнули 6 млрд грн, що становить 46% загального обсягу інвестицій в галузі та 1,3% усіх інвестицій в Україні. Кошти були вкладені в розширення зони покриття, зокрема, у будівництво мереж 900 та 1800 МГц, необхідних для розвитку 4G (LTE) – високошвидкісного мобільного інтернету четвертого покоління.

Крім того, компанія планує інвестувати в 4G-мережу ще близько 4,6 млрд грн.

«Індустрія добре працює, і, на мій погляд, вона заслуговує на доброзичливу увагу з боку всіх регулюючих органів. Особливо в такій кризовій фазі, в якій ми зараз перебуваємо», - додав президент Київстару.

Як повідомляв Укрінформ, станом на травень 2021 року національний телекомунікаційний оператор «Київстар» уже забезпечив доступ до швидкісного інтернету для понад 90% населення у п’яти областях України.

Фото: Київстар