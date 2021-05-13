Київстар отримав нагороду Leaders Fintech & Digital Banking - 2021 за сервіс «Смарт Гроші»

Національний телеком-оператор Київстар отримав нагороду Leaders Fintech & Digital Banking від Міжнародного фінансового клубу «Банкиръ» за сервіс «Смарт Гроші».

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Сервіс «Смарт Гроші» визнано кращим фінтех-сервісом на телеком-ринку України», - йдеться у повідомленні.

У Київстар нагадали, що «Смарт Гроші» є першим на телеком-ринку України фінансовим сервісом від мобільного оператора. Послуга була реалізована ще у 2013 році. Завдяки «Смарт Грошам» абоненти можуть оплачувати зі свого мобільного рахунку за понад 3000 сервісів без комісії та прив’язки до банківської картки.

За даними компанії, абоненти Київстар найчастіше використовують «Смарт Гроші» для сплати за проїзд у громадському транспорті, комунальні платежі, послуги ТБ та інтернет-провайдерів, онлайн-ігри. Сервісом регулярно користується понад 1,2 млн. абонентів оператора.

«За 8 років роботи сервіс довів свою ефективність та надихнув на створення аналогічних платформ інших суб’єктів ринку, що, безумовно, сприяє розвитку cashless економіки та фінансової інклюзії» - зазначила керівник департаменту мобільних фінансових сервісів Київстар Олена Суворова.

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У Київстар розповіли, що конкурс «Leaders Fintech & Digital Banking» від Міжнародного фінансового клубу “Банкиръ” був проведений серед банків, небанківських фінансових установ та фінтех-організацій, які успішно працюють, підвищують якість у реалізації цифрових продуктів, передових технологій і клієнтських сервісів на банківському, фінансовому та фінтех-ринку України.

Переможці були визначені партнерами клубу, серед яких - експерти Національного банку України, Міністерства цифрової трансформації, Міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства, Міністерства фінансів, а також профільних організацій, таких як Асоціація банків України, Українська асоціація платіжних систем, Всеукраїнська асоціація фінансових компаній тощо.

Фото: Київстар