Аграрії з 1 липня зможуть купувати землю без жодних схем – Лещенко

Аграрії України зможуть з 1 липня купувати сільськогосподарську землю без необхідності породжувати якісь схеми.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр аграрної політики Роман Лещенко у інтерв'ю LB.ua.

«Прийняті всі необхідні закони для запуску ринку землі… Зараз ми протягом місяця приймемо підзаконні акти, які необхідні для запуску ринку землі, забезпечимо через програму фінансування 5-7-9% фінансування для фермерів… І з 1 липня 2021 року ми фактично, згідно графіку, запустимо ринок землі», - зазначив Лещенко.

Він уточнив, що якщо є продавець, готовий продати громадянину України землю, є відповідно задекларований дохід, що дозволяє цю землю купити, якщо земля не обтяжена будь-якою орендою, її можна купити, по ціні не менше нормативно-грошової оцінки. Кожен земельний пай має свою нормативно грошову оцінку, зазначену в державному акті на землю. Розрахунок може здійснюватися лише в безготівковій формі, за нотаріальним посвідченням, через банківський перерахунок, офіційно, зі сплатою всіх податків.

Міністр нагадав, що понад 60% української землі наразі перебуває в оренді. Купівля землі, яка наразі орендована – це питання переважного права.

«Якщо громадянин, в якого є земельний пай в оренді, захоче продати його, він має звернутися з відповідним листом до орендатора, який має переважне право купити цю землю. За два місяці орендар має вирішити, купляти пай, чи ні. Якщо ні, то пай можна продати, але повноцінно розпоряджатися цією землею без обтяжень оренди можна буде після того, як закінчиться договір оренди», - пояснив Лещенко.

Також він уточнив, що орендар може за власною ініціативою звернутися до власника землі із пропозицією про купівлю-продаж ділянки.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 28 квітня 2020 року підписав Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", який Верховна Рада ухвалила 31 березня 2020 року.

Зокрема, законом передбачено, що з 1 липня 2021 року громадяни України можуть набувати право власності на земельні ділянки сільгосппризначення площею до 100 га. З 1 січня 2024 року таку можливість отримають також юридичні особи, власниками яких є українці. Вони зможуть купувати до 10 тис. га землі. Заборонено продаж державних і комунальних земель. Відповідно до закону, питання, чи надавати іноземцям право купувати землю, вирішуватиметься на референдумі.

24 травня Президент Володимир Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”, ухвалений Верховною Радою 28 квітня 2021 року.