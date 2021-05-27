Нафта дешевшає в очікуванні нових поставок із боку Ірану та ОПЕК

Ціни на нафту знижуються в четвер, 27 травня, в очікуванні зростання пропозиції за рахунок нових поставок із боку Ірану та групи ОПЕК+.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $68,47 за барель, що на $0,4 (0,58%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $65,87 за барель, що на $0,34 (0,51%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,87 та $66,21 відповідно.

Інвестори очікують на зростання поставок сирої нафти з боку Ірану та групи ОПЕК+. Учасники переговорів про відновлення всеосяжної ядерної угоди за іранською ядерною програмою заявляють про досягнутий прогрес. Підписання документа та зняття санкцій з Ісламської Республіки приведе до появи на ринку від 1 до 2 млн бар. іранської нафти на добу.

«Можливість повернення іранської нафти на ринок стримує подальше зростання цін на «чорне золото», - сказав аналітик ING Уоррен Паттерсон.

Однак навіть після зняття санкцій для Ірану може бути введено 3-місячний випробувальний строк, протягом цього періоду зростання поставок іранської нафти буде обмежено на рівні 500 тис. бар./добу (б/д).

Група ОПЕК+ має намір до липня збільшити поставки сировини приблизно на 2,1 млн б/д, зменшивши сумарне скорочення нафтовидобутку до 5,8 млн б/д. Черговий міністерський саміт групи має відбутися 1 червня.

Підтримку нафтовим цінам у середу надали дані Міненерго США, які показали зниження запасів нафти в країні минулого тижня на 1,66 млн барелів. Запаси бензину зменшилися на 1,74 млн барелів, дистилятів - на 3,01 млн барелів.

Попит на бензин у США зріс на 3% - до 9,48 млн барелів на добу (б/д).

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 68,45 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,67 долара за барель., що на 6 центів нижче рівня закриття торгів ($68,73).