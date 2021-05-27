Нафта дешевшає в очікуванні нових поставок із боку Ірану та ОПЕК
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $68,47 за барель, що на $0,4 (0,58%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на липень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $65,87 за барель, що на $0,34 (0,51%) нижче підсумкового значення попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $68,87 та $66,21 відповідно.
Інвестори очікують на зростання поставок сирої нафти з боку Ірану та групи ОПЕК+. Учасники переговорів про відновлення всеосяжної ядерної угоди за іранською ядерною програмою заявляють про досягнутий прогрес. Підписання документа та зняття санкцій з Ісламської Республіки приведе до появи на ринку від 1 до 2 млн бар. іранської нафти на добу.
«Можливість повернення іранської нафти на ринок стримує подальше зростання цін на «чорне золото», - сказав аналітик ING Уоррен Паттерсон.
Однак навіть після зняття санкцій для Ірану може бути введено 3-місячний випробувальний строк, протягом цього періоду зростання поставок іранської нафти буде обмежено на рівні 500 тис. бар./добу (б/д).
Група ОПЕК+ має намір до липня збільшити поставки сировини приблизно на 2,1 млн б/д, зменшивши сумарне скорочення нафтовидобутку до 5,8 млн б/д. Черговий міністерський саміт групи має відбутися 1 червня.
Підтримку нафтовим цінам у середу надали дані Міненерго США, які показали зниження запасів нафти в країні минулого тижня на 1,66 млн барелів. Запаси бензину зменшилися на 1,74 млн барелів, дистилятів - на 3,01 млн барелів.
Попит на бензин у США зріс на 3% - до 9,48 млн барелів на добу (б/д).
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 68,45 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 68,67 долара за барель., що на 6 центів нижче рівня закриття торгів ($68,73).