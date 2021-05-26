Іпотеку під 3% річних зможуть отримати 680 родин внутрішньо переміщених осіб

В Україні завдяки грантовим коштам від німецького банку розвитку KfW 680 родин внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати іпотеку під 3% річних.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів перший заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ростислав Замлинський.

"Внутрішньо переміщені особи можуть отримати кредит на житло в рамках проєкту співпраці з урядом Німеччини, який через німецький банк KfW надає грант у розмірі 25,5 мільйона євро. Йдеться про іпотеку на вигідних умовах - під 3% річних. Ми розраховуємо, що цим кредитом скористаються у найближчі два роки 680 сімей або майже 1800 внутрішньо переміщених осіб", - сказав він.

Також Замлинський зауважив, що у другій декаді липня має відбутися перший відбір охочих скористатися цією програмою.

"Такі відбори робитимемо періодично і за допомогою спеціальної комп’ютерної програми, рандомним чином. Кошти можна отримати на квартиру в зданому в експлуатацію будинку або на вторинне житло чи будинок в селі, який повністю придатний до життя", - сказав перший заступник міністра.

Крім того, Замлинський зауважив, що внутрішньо переміщені особи можуть отримати житло за декількома програмами, які не передбачають жодних внесків від переселенців.

"Наприклад, бюджетна - від Мінреінтеграції - надаємо кошти громадам на придбання житла для ВПО. Програма фінансується за форматом 30/70: 30% вартості сплачують місцеві бюджети, 70% - з держбюджету. При цьому від внутрішньо переміщених осіб не потребується жодних внесків. На 2021 рік під програму є 125 мільйонів гривень з державного бюджету. Це у 6 разів більше, ніж минулоріч. За ці кошти можна придбати близько 325 об’єктів нерухомого майна для 850 громадян України", - сказав він.

Замлинський звернув увагу, що кошти розподілять між місцевими громадами по всій Україні протягом року.

"Усі громади на підконтрольній українській владі території мають просто передбачити відповідні кошти в своєму бюджеті. Наразі уряд розподілив вже 26 мільйонів гривень. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій закликає місцеві влади бути активнішими для забезпечення людей житлом", - сказав він.

За словами першого заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, нещодавно Україна і Туреччина підписали міжурядову угоду про будівництво будинків з 500 квартирами на Миколаївщині, Херсонщині та Київщині для кримських татар, які вимушено покинули свої домівки в Криму.

Подібний проєкт також реалізуватимуть спільно з Міжнародною організацією міграції: за кошти уряду Німеччини будуватиметься житло для 1500 ВПО у Сєвєродонецьку та Краматорську. Окрім того, уряд Німеччини допомагає через Український фонд соціальних інвестицій будувати, капітально ремонтувати 13 житлових об’єктів для 287 ВПО.

Як повідомлялося, німецький банк розвитку KfW виділив 25 млн євро на фінансування житлової програми для ВПО "Іпотека під 3%". Німецький грант розрахований на два роки. Сума буде надходити траншами, а гроші, які ці сім'ї будуть повертати, погашаючи кредит, підуть на фінансування нових кредитів для інших сімей переселенців.