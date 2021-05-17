«Доступна іпотека 7%»: підписали угод уже на ₴223,7 мільйона

Уповноваженими банками із виконання державної програми «Доступна іпотека 7%» станом на 17 травня 2021 року підписано 268 кредитних договорів на загальну суму 223,7 млн грн, при чому як на первинному (27,7%), так і вторинному (відповідно 72,3%) ринках.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що уповноваженими банками розглядаються 571 заявка на участь у програмі на загальну суму 504,9 млн грн, з яких 25,54% становить первинний ринок і 74,46% – вторинний.

У Програмі задіяно 22 регіони, у тому числі м. Київ. Відповідно до наданих громадянами заявок на отримання кредитів найактивнішими регіонами у минулому тижні були: м. Київ (36,8%), Київська обл. (27,5%), Харківська обл. (6,6%), Львівська обл. (5,9%) та Рівненська обл. (3,8%).

До державної програми «Доступна іпотека 7%» долучилися 14 уповноважених банків.

Як повідомляв Укрінформ, запуск «Доступної іпотеки 7%» відбувся 1 березня 2021 року на виконання ініціативи Президента України Володимира Зеленського.