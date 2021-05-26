Миколаївському аеропорту продовжили сертифікат якості

Державна авіаційна служба України продовжила сертифікат якості Миколаївському міжнародному аеропорту.

Про це повідомив директор аеропорту Федір Барна у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Радий повідомити, що Миколаївському міжнародному аеропорту Державною авіаційною службою України продовжено сертифікат аеродрому до 23.05.2024 року. Це засвідчує, що аеродром «Миколаїв» відповідає сертифікаційним вимогам до аеродромів України та придатний до експлуатації повітряних суден», - написав Барна.

За його словами, на сьогодні аеропорт співпрацює з авіакомпаніями SkyUp та WINDROSE. Зокрема, 24 травня стартувала чартерна програма Миколаїв - Анталія, а з 1 червня відновлюються щоденні рейси до Києва.

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Як повідомляв Укрінформ, під час Всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура" Федір Барна наголосив, що Миколаївський міжнародний аеропорт має всі реальні можливості за 5 років довести пасажиропотік до 1 млн на рік. Але для цього необхідна підтримка держави.