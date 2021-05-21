Пропускна здатність нового аеропорту на Закарпатті становитиме мільйон пасажирів

Пропускна здатність нового аеропорту на Закарпатті становитиме мільйон пасажирів

Укрінформ
Пропускна здатність нового аеропорту на Закарпатті, який збудують до 2024 року, становитиме 1 млн пасажирів на рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова Державного агентства інфраструктурних проєктів Кирило Хом'яков під час брифінгу у Верховній Раді.

За його словами, новий аеропорт матиме статус міжнародного. Хом'яков зазначив, що в аеропорту заплановане будівництво злітної смуги, довжиною 2,8 км та перону для 9 літаків, який пізніше буде розширено.

Голова Держагентства інфраструктурних проєктів розповів, що наразі завершуються підготовчі роботи до будівництва об'єкта. Наступними етапами стануть: оформлення документів, підготовка землевпорядної документація, збір інженерних рішень та оцінка впливу на довкілля. Після чого розпочнуться проєктні роботи. Хом'яков додав, що будівництво нового аеропорту Держінфрапроєкт планує розпочати вже з наступного року.

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Як повідомляв Укрінформ, будівництво нового міжнародного аеропорту на Закарпатті анонсував Президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Новий аеропорт буде розташований на території Мукачівської територіальної громади.

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