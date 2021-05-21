Пропускна здатність нового аеропорту на Закарпатті становитиме мільйон пасажирів

Пропускна здатність нового аеропорту на Закарпатті, який збудують до 2024 року, становитиме 1 млн пасажирів на рік.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив голова Державного агентства інфраструктурних проєктів Кирило Хом'яков під час брифінгу у Верховній Раді.

За його словами, новий аеропорт матиме статус міжнародного. Хом'яков зазначив, що в аеропорту заплановане будівництво злітної смуги, довжиною 2,8 км та перону для 9 літаків, який пізніше буде розширено.

Голова Держагентства інфраструктурних проєктів розповів, що наразі завершуються підготовчі роботи до будівництва об'єкта. Наступними етапами стануть: оформлення документів, підготовка землевпорядної документація, збір інженерних рішень та оцінка впливу на довкілля. Після чого розпочнуться проєктні роботи. Хом'яков додав, що будівництво нового аеропорту Держінфрапроєкт планує розпочати вже з наступного року.

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Як повідомляв Укрінформ, будівництво нового міжнародного аеропорту на Закарпатті анонсував Президент Володимир Зеленський у вересні 2020 року. Новий аеропорт буде розташований на території Мукачівської територіальної громади.