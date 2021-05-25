Україна постачатиме молочну продукцію до Кувейту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ України.

«Українські виробники молока та молочних продуктів отримали можливість експортувати власну продукцію до ще однієї країни - Держави Кувейт. Відповідний ветеринарний сертифікат погоджений компетентними органами обох країн», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що для українських виробників молока та молочних продуктів це вже п’ятий відкритий експортний ринок з початку 2021 року. Раніше були відкриті ринки Лівану, Японії, Аргентини та Лівії.

«Регіон Затоки, зокрема Кувейт, цікавить багатьох українських виробників харчових продуктів. Я радий повідомити, що сьогодні ми створили для них додаткові можливості заробляти на цьому ринку завдяки спільній роботі МЗС та Держпродспоживслужби. В довгостроковій перспективі це також посилить позиції України як постачальника аграрної та харчової продукції в Кувейт», - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Робота з відкриття нових експортних ринків є надважливою, адже збільшення українського експорту - це запорука економічного зростання нашої держави», - зазначила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Ознайомитися з формою сертифікату можна на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 квітня компетентні органи України та Лівії погодили двосторонню форму ветеринарного сертифіката на експорт молока та молочних продуктів з України до Лівії.