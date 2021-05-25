Україна проведе антикорупційний аудит Держгеокадастру – Лещенко

Україна спільно з міжнародними партнерами проведе антикорупційний аудит Держгеокадастру, який є адміністратором системи земельних правовідносин.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на пресконференції в рамках форуму “Україна 30. Земля” повідомив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

Результати аудиту, за його словами, оприлюднять на Єдиному геопорталі відкритих даних. А інформацію, що стосується незаконних оборудок із землею, нададуть правоохоронним органам та РНБО.

“Після опрацювання цих аналітичних матеріалів на предмет загроз нацбезпеці та обороні (а ми вважаємо, що українська земля – це елемент національної безпеки) буде зроблено узагальнені висновки й ухвалюватиметься колегіальне рішення РНБО у відповідності до чинного законодавства”, - розповів міністр.

Він спрогнозував, що цей процес не буде швидким. Адже йдеться про глибоке й системне вивчення ситуації: порівняння даних Державного земельного кадастру з відповідними кадастровими номерами, відстежування схем консолідації активів, бенефіціарів, мереж, які формувалися у чиїхось інтересах по областях. У цьому зв’язку урядовець нагадав про випадки, коли 5 тис. громадян за довіреностями уповноважували одну людину здійснювати оформлення та відчуження земельних ділянок.

“Мова, у тім числі, й про ділянки на правовому титулі особистого селянського господарства, сотні і тисячі яких консолідовані на балансі юридичних осіб. Зокрема, юросіб, чиї власники та бенефіціари упродовж тридцятирічної історії української незалежності були наближені до тієї чи іншої владної вертикалі”, - сказав міністр агрополітики.

Він також анонсував посилення боротьби із так званими внутрішніми земельними офшорами, коли господарська діяльність на мільйонах гектарів не оподатковується. Й пообіцяв підготувати до 1 липня комплексний законопроєкт щодо детінізації цієї сфери. Як наслідок, кожен гектар української землі мають взяти на облік та оподатковувати, принаймні, через механізм мінімального податкового зобов’язання. Такий підхід принесе мільярди гривень додаткових надходжень до місцевих бюджетів, переконаний Лещенко.

Напередодні він анонсував застосування санкцій до людей, що причетні до земельних махінацій.

“Через санкційний механізм РНБО, через підготовку всіх матеріалів щодо людей, які займалися земельними махінаціями, зловживали правом, акумулювали величезні масиви землі, будуть застосовані санкції. Ми маємо зупинити усі процеси несправедливого використання, вилучення й перепродажу земель”, - сказав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у лютому Президент України Володимир Зеленський дав старт серії із 30 масштабних щотижневих форумів у форматі діалогу з суспільством про життєво важливі для країни питання. Форум "Україна 30. Земля", присвячений запуску ринку землі в Україні, розпочався 24 травня і триватиме до 26 травня.

В понеділок, 24 травня, виступаючи на форумі, Зеленський підписав закон “Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”. Відповідний законопроєкт (№2194) Верховна Рада ухвалила 28 квітня.