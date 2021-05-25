Терміну давності за земельні оборудки немає - Лещенко

Стосовно порушень земельного законодавства термінів давності немає - держава поверне землю, яку було незаконно отримано навіть 10 чи 15 років тому.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу,

«Мова йде не про простих громадян України, які скористалися правом безоплатної приватизації в рамках норм встановлених земельним кодексом. Мова йде про людей, які, зловживаючи владою та посадовим становищем, скористалися правом безоплатної приватизації десятки разів. Це коли посадові особи та члени їхніх родин, махінатори, консолідували у своїх руках тисячі гектарів використовуючи недоліки земельного законодавства», - сказав Лещенко.

Він навів приклади, як одна особа отримувала по два гектари одночасно в Карпатах, в прибережній зоні Одещини та в центрі країни. Також земельний аудит виявив випадки, коли земля оформлялася за дорученням на давно померлих людей.

Міністр підкреслив, що наразі кримінальні провадження вже порушені проти тисяч осіб.

Він акцентував, що відповідну інформацію буде оприлюднено через національний геопортал відкритих даних. Люди в режимі реального часу будуть бачити ці сітки пов’язаних осіб та механізми, за якими було отримано землю.

«Проблема в тому, що з точки зору реалізації захисної функції держави кожна справа, кожна технічна реалізація займає в часі дуже велику кількість процесуальних заходів. Важливим є вчасне замороження активів, щоб не було відчуження і перепродажу. А далі виключно через судовий порядок із відповідними процесуальними заходами. Для нас дуже важливо заморозити ці активи, щоб вони не були виведені й перепродані. А судова система буде це відпрацьовувати», - підсумував Лещенко.