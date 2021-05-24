Україна ставить перед собою масштабні цілі у сфері боротьби зі змінами клімату - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та Спеціальний посланник Президента США з питань клімату Джон Керрі обговорили енергетичну безпеку, а також співпрацю у сфері відновлювальної енергетики й «зеленого» переходу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

«Глава уряду відзначив важливість стратегічної співпраці України й США та висловив сподівання, що вона також охоплюватиме співробітництво в боротьбі зі зміною клімату», - йдеться у повідомленні.

Прем’єр-міністр зазначив, що Україна ставить перед собою масштабні цілі у сфері боротьби зі змінами клімату.

«Україна відповідально ставиться до оголошення своєї кліматичної цілі. У межах розроблення Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди відбуваються активні обговорення між міністерствами, бізнесом, громадськістю, адже ми прагнемо взяти таке зобов’язання, що буде амбітним, але в той же час реалістичним і досяжним», — сказав Шмигаль.

За його словами, досягнення кліматичної нейтральності вимагає одночасних проєктів в інфраструктурі, освіті, озелененні, управлінні відходами тощо. Він додав, що Україна готова спільно зі США працювати над різними проєктами, що стосуються змін клімату та розвитку «зеленої» економіки на основі нових технологій.

Також під час бесіди порушувалося питання енергетичної безпеки. Шмигаль зауважив, що на тимчасово окупованих українських територіях вже закрито десятки вугільних шахт без дотримання екологічних процедур, що загрожує безпеці регіону. Він підкреслив, що на деяких об’єктах є ризик потрапляння забрудненої радіацією води до питних горизонтів, і через річкову систему — до Азовського моря.

«Для обстеження цієї ділянки необхідно направити експертів МАГАТЕ. Організація такої спостережної місії — це внесок у безпеку регіону. Адже на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей розташовувалось майже 1200 джерел іонізуючого випромінювання», — зазначив Шмигаль.

Водночас він зауважив, що на східних територіях України є простір для створення нової економіки, заснованої на кліматичній нейтральності.

«Ця територія багата сировиною, там є кваліфіковані кадри. Там може бути створено кластер сучасних виробництв. В Уряді вже розробляють відповідну стратегію, метою якої є створення особливих стимулів для інвесторів», — підкреслив прем’єр і додав, що участь США у цих проектах могла б стати прикладом для світу.

Як повідомляв Укрінформ, 21 травня під час конференції «Дорога до Вільнюса: пріоритети запланованої Конференції з реформ в Україні» Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна поділяє кліматичні амбіції ЄС і готує пропозиції щодо Другого національно визначеного внеску. За його словами, сторони вже спільно визначили 3 ключові пріоритети: енергоефективність, водень, трансформація вугільних регіонів.

Фото: Урядовий портал