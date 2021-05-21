В Україні запустили першу лінію з виробництва низькоалергенного молока А2

Ічнянський завод сухого молока і масла (Чернігівська область) запустив першу в Україні промислову лінію з розливу та фасування низькоалергенного молока А2.

Про це повідомила пресслужба Сумського національного аграрного університету (СНАУ), передає Укрінформ.

"На Ічнянському заводі сухого молока і масла запустили першу в Україні лінію з виготовлення молока А2. Для людей, які чутливі до молочного білка казеїну, це не просто подія. Це - шанс на збалансований раціон, а отже, і на збереження здоров’я. За підрахунками експертів, таких людей в Україні - близько 30%", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що ідею науковців СНАУ щодо відокремлення корів із генотипом А2, які дають "янгольське" молоко, гендиректор господарства "Ічнянське", що постачає сировину для заводу, Віктор Кияновський підтримав рік тому. Дослідження стада показало, що потрібний генотип має близько половини наявних корів (330 із 700). Відтоді почалася робота з посилення стада шляхом запліднення корів биками А2.

Таких корів утримують окремо на кормах власного виробництва. А молоко, яке вони дають, має підвищений вміст білків і жирів. В "Ічнянському" планують за 4 роки повністю перейти на виробництво молока А2.

Дослідженнями з виявлення корів із генотипом А2 займалися науковці СНАУ та Національного медичного інституту ім. О. О. Богомольця. За словами фахівця в галузі генетики, доктора медичних наук, завідувача відділу Інституту фізіології ім. О. О. Богомольця Віктора Досенка, А2 - молоко еволюційне, оскільки воно є "лагідним", особливо для людей похилого віку, й підходить тим, хто має підвищену чутливість до лактози.

"Всі тварини - як, буйволи, кози, верблюди - мають молоко А2. І саме до такого молока ми маємо повернутися, щоб не мати проблем зі здоров’ям", - сказав він.

Як розповів на презентації лінії директор Ічнянського заводу сухого молока і масла Володимир Довгопол, для виробництва А2 підприємство придбало спеціальне обладнання. На ньому свіже молоко охолоджується та пастеризується.

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Сьогодні завод може забезпечити виробництво 2000 пакетів за 4 години. Цього достатньо, аби нова продукція з’явилася на полицях місцевих мереж Чернігівської та Київської областей. Нині виробник веде перемовини й з продуктовими мережами Сумщини.

Пресслужба СНАУ зауважує, що крафтове виробництво молока А2 у Сумах стартувало ще торік на базі сумської сироварні O`BEREG.

Фото: Чернігівська ТПП