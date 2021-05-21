Міжнародні експерти проведуть моніторинг українських гідроелектростанцій

Консультанти міжнародної моніторингової місії Mott MacDonald (Великобританія) відвідають українські гідроелектростанції і перевірять реалізацію контрактів за проєктом «Реабілітація гідроелектростанцій».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Укргідроенерго.

«Завдання нашої місії – це збір об’єктивної інформації по виконанню раніше визначеного плану. Нам важливо розуміти інтегровані графіки виконання, обсяги робіт, які вже виконано та ті, які ще попереду, а також фінансову складову проєкту. Проаналізувавши усі ці показники ми зможемо надати звіт, який включатиме рекомендації щодо покращення роботи під час втілення проєкту як з технічної, так і з організаційної точки зору», - розповів керівник групи фахівців Mott MacDonald Фідель Арзола.

Відзначається, що вже у травні іноземні фахівці відвідають Київську ГАЕС, Канівську ГЕС, Кременчуцьку ГЕС, Середньодніпровську ГЕС, Дніпровську ГЕС-1 та Дніпровську ГЕС-2 та ознайомляться з виконанням робіт згідно з контрактами.

За результатами моніторингу буде підготовлено аналітичний звіт з рекомендаціями покращення роботи та порадами щодо подальшої реалізації проєкту «Реабілітація гідроелектростанцій».

«З моменту минулого візиту консультантів Mott MacDonald ми зробили певні висновки, які дозволили нам покращити роботу з реконструкції обладнання. Сподіваємося, що наша співпраця і надалі буде продуктивною та дасть вагомі результати в межах реалізації проєкту реабілітації гідроелектростанцій», - додали в Укргідроенерго.

Як повідомляв Укрінформ, у 2021 році виробіток електроенергії на гідроелектростанції (ГЕС) та гідроакумулюючих електростанціях (ГАЕС) збільшиться на 20-25% внаслідок більш сприятливих гідрологічних та кліматичних умов.