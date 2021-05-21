Уряд призначив Євгена Кузькіна тимчасовим очільником Укравтодору
Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі.
"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на першого заступника голови зазначеного Агентства Кузькіна Євгена Юрійовича", - йдеться у тексті розпорядження.
Кузькін був призначений першим заступником голови Укравтодору 19 червня 2020 року. Він також працював на експертних і керівних посадах у фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, у 2010-2011 роках обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 травня призначила Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури. До цього Кубраков з листопада 2019 року був головою Укравтодору.