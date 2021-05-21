Уряд призначив Євгена Кузькіна тимчасовим очільником Укравтодору

Кабінет міністрів України тимчасово поклав виконання обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодор) на Євгена Кузькіна.

Як передає Укрінформ, відповідне розпорядження опубліковане на Урядовому порталі.

"Покласти тимчасово, до призначення в установленому порядку голови Державного агентства автомобільних доріг України, виконання обов’язків голови Державного агентства автомобільних доріг України на першого заступника голови зазначеного Агентства Кузькіна Євгена Юрійовича", - йдеться у тексті розпорядження.

Кузькін був призначений першим заступником голови Укравтодору 19 червня 2020 року. Він також працював на експертних і керівних посадах у фінансовому управлінні Харківської ОДА, Державній податковій інспекції у Харківській області, у 2010-2011 роках обіймав посаду заступника міністра фінансів України, очолював департамент місцевих бюджетів Міністерства фінансів України та департамент планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності Укравтодору.

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Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 20 травня призначила Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури. До цього Кубраков з листопада 2019 року був головою Укравтодору.