Bitcoin зріс на 15% після різкого обвалу

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin зросла на 15% за добу після того, як у середу різко впала на 14% на тлі її масштабного розпродажу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Coindesk.

Нині собівартість біткойна коливається навколо позначки у 42 500 доларів США.

У середу вартість Bitcoin впродовж доби впала навіть нижче за 30 тисяч доларів США після масштабного розпродажу на тлі негативних новин на криптовалютному ринку.

Зазначається, що собівартість інших криптовалют також повернулася до попередніх позицій після різкого обвалу.

Раніше у вівторок кілька китайських регуляторів у банківській сфері попередили компанії не проводити транзакції з криптовалютами. Минулого тижня Ілон Маск заявив, що його компанія Tesla припиняє приймати оплату за електрокари у біткоїнах.

Bitcoin – найпопулярніша криптовалюта у світі, що становить найбільшу частку всього ринку криптовалюти. Це перша криптовалюта, представлена публічно, вона має найрозвиненішу інфраструктуру. Вважається, що саме Bitcoin є законодавцем тенденцій у світі криптовалюти.

Як повідомляв Укрінформ, найпопулярніша криптовалюта Bitcoin оновила рекорд собівартості, досягнувши вранці 14 квітня позначки 64 829 доларів США.