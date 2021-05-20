Кременчуцьций автозавод постачатиме вантажівки армії США

Компанія «АвтоКрАЗ» уклала трирічний контракт на поставку великовантажної автомобільної техніки «КрАЗ» та запасних частин для потреб Командування з організації підрядних робіт армії Сполучених Штатів Америки - АСС.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу підприємства.

Інформують, що автопарк складатиме техніка з колісною формулою 4х4, включаючи бортові та безбортові автомобілі, а також автоцистерни для транспортування води та палива.

Замовником виступила компанія «US21 Inc.» (Ферфакс, штат Вірджинія, США), яка регулярно здійснює поставки для уряду, Міністерства оборони та інших державних установ США.

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Як зазначили в компанії, ця престижна угода слугує черговим доказом того, що компанія «АвтоКрАЗ» є провідним та світовим виробником великовантажної автомобільної техніки та надійним партнером.