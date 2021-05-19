Укрпошта відключає банківські термінали у відділеннях – Смілянський

Генеральний директор АТ "Укрпошта" розпорядився відключити банківські термінали у відділеннях компанії.

Про це глава компанії Ігор Смілянський написав у Фейсбуці.

За словами гендиректора Укрпошти, він розпорядився своїм наказом з 19 травня вимкнути всі термінали банків у відділеннях Укрпошти.

"Там тепер стоятимуть тільки наші термінали. А там, де їх поки що немає, можна отримати послуги через готівкові кошти. Так що, хто в селі залишився, той і обслуговує клієнтів", - додав Смілянський.

Читайте також: Українцям у липні перерахують пенсії за двома програмами

Також він повідомив, що Укрпошта створює гарячу лінію (044) 354-52-73 або pv@ukrposhta.ua для клієнтів, яких примушують до відкриття банківських рахунків і після збору інформації подаватимуть колективний позов "проти посадових осіб, які порушують Конституцію та Кримінальний Кодекс України".

Як повідомлялося, З0 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами наради щодо тарифів на оплату послуг АТ "Укрпошта" за участю Мінінфраструктури, Мінсоцполітики, Пенсійного фонду, Офісу Президента, заявив, що перехід на отримання пенсій в безготівковій формі має проходити поступово і бути правом, а не обов'язком людей.

З 1 вересня 2021 року пенсії та грошова допомога нараховуватимуться на банківський рахунок за винятком окремих категорій осіб, для доставки пенсій яких проводитимуть конкурси серед постачальників послуг. Кабмін схвалив постанову, якою запровадив конкурсний відбір постачальників послуг з доставки пенсій та грошової допомоги за місцем проживання одержувачів. Зараз їх надає АТ "Укрпошта" на монопольних умовах