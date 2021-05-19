Криклій планує й надалі працювати в інфраструктурі
Укрінформ
Колишній міністр інфраструктури України Владислав Криклій планує продовжити роботу в сфері інфраструктури.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він заявив на брифінгу 19 травня.
"Ми проговорили і прийняли таке командне рішення (про відставку - авт.). Точно скажу, що я інфраструктурну родину не залишу", - сказав Криклій.
Він додав, що планує опікуватися тими інфраструктурними проєктами, які він розпочав на посаді міністра.
Криклій відмовився назвати місце нової роботи та пообіцяв повідомити про це пізніше.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок 18 травня звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутатів.