Криклій планує й надалі працювати в інфраструктурі

Колишній міністр інфраструктури України Владислав Криклій планує продовжити роботу в сфері інфраструктури.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це він заявив на брифінгу 19 травня.

"Ми проговорили і прийняли таке командне рішення (про відставку - авт.). Точно скажу, що я інфраструктурну родину не залишу", - сказав Криклій.

Він додав, що планує опікуватися тими інфраструктурними проєктами, які він розпочав на посаді міністра.

Криклій відмовився назвати місце нової роботи та пообіцяв повідомити про це пізніше.

Читайте також: Депутати відправили Криклія у відставку

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні у вівторок 18 травня звільнила Владислава Криклія з посади міністра інфраструктури України. За відповідне рішення проголосували 284 народних депутатів.