Контракти на українські лопаті для вертольотів підписали вже з трьома країнами - Богуслаєв

Президент АТ "Мотор Січ" В'ячеслав Богуслаєв заявив, що на металеві лопаті для вертольотів Мі-24, зроблені в Україні, є попит. І вже підписано контракти з трьома державами.

Про це він сказав сьогодні, під час передачі паспортів на перші три комплекти лопатей міністру оборони України, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми давно всім довели, що все, за що беруться наші вчені, ми доводимо до кінця. Вже підписано контракти з трьома державами на цей вид лопатей. З трьома високорозвиненими державами, де експлуатуються ці вертольоти. Більше того, ми переходимо на наступний тип вертольотів . Але головна мета - це наше міністерство оборони", - заявив Богуслаєв.

Раніше повідомлялося, що запорізьке авіабудівне підприємство "Мотор Січ" сертифікувало виробництво металевих областей для ударних вертольотів Мі-24. До 30-ї річниці Дня Незалежності України підприємство виготовить ще 6 комплектів лопатей для українських військових.