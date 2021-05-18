На участь в акціонах з продажу в’язниць наразі немає заявок від покупців - Мін'юст

Наразі немає заявок від потенційних покупців на участь в аукціоні з продажу Ірпінського виправного центру № 132 та Львівської виправної колонії № 48.

Про це сказала заступник міністра юстиції Олена Висоцька журналістам у вівторок, 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Аукціони не відбувалися через нереєстрацію учасників. Експерти з нерухомості кажуть про те, що в нас дуже висока ціна і, можливо, для таких великих і вартісних об’єктів в Україні ще інвестори не готові”, - зазначила Висоцька.

Вона зауважила, що Міністерство юстиції виставило на продаж майно Ірпінського виправного центру № 132 та Львівської виправної колонії № 48.

“Буквально тиждень - два і ми анонсуємо продаж Одеської виправної колонії, тому коли лотів буде набагато більше ми сподіваємося, що цей проєкт буде більш результативним й інвестори кожен для себе віднайде в нашій інфраструктурі, яку ми виставляємо, свій об’єкт і придбає його. Якщо ні, то продаж відбувається кількома етапами. Перший етап — за повну вартість, другий - за 50% дисконту, а третій — за аукціоном на пониження. Ми не поспішаємо переходити до такого кардинального третього етапу, ми виставляємо на продаж інші об’єкти для того, щоб надати більше пропозицій потенційним інвесторам. Наразі в нас немає поки що ані зареєстрованого учасника аукціону, ані переможця”, - зауважила Висоцька.

Як повідомлялося, Міністерство юстиції України 6 серпня 2020 року розпочало розпродаж майна пенітенціарної системи.

Першим на продаж Фонд державного майна виставив Ірпінський виправний центр (№132) у Київській області зі стартовою ціною 220 мільйонів гривень. Через відсутність пропозицій установу кілька разів виставляли на продаж.

На початку травня 2021 року на продаж виставили Львівську виправну колонію № 48 зі стартовою ціною 132 674 303, 55 грн.