За держгарантіями банки видали бізнесу кредитів на ₴2,5 мільярда – Мінфін

За державними гарантіями на портфельній основі українські банки надали 1 273 кредити на загальну суму 2,49 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"У рамках підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу в Україні через інструмент державних гарантій на портфельній основі станом на 1 травня 2021 року вісьмома банками надано 1 273 кредити на загальну суму 2 млрд 487 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 1,166 млрд грн. Це близько 30% від загального ліміту гарантій, наданих у 2020 році (3,93 млрд грн). За перші 3 місяці функціонування програми надання кредитів під державні гарантії на портфельній основі АТ КБ «Приватбанк» майже вичерпав ліміт гарантій (97%), видавши 881 кредит на 809 млн грн.

Серед регіонів за сумою виданих кредитів по програмі лідирує місто Київ (244 млн грн). Також значним попитом програма користується в Рівненській (168 млн грн) та Львівській (153 млн грн) областях.

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видавалося у сфері оптової та роздрібної торгівлі (475), сільського господарства (308) та переробної промисловості (183).

Як повідомляв Укрінформ, 3 вересня 2020 року Верховна Рада підтримала законопроєкт №3659-д про надання державних гарантій на портфельній основі. Портфельні гарантії – це зобов'язання держави погасити перед банком до 80% кредитів (кредитного пулу) підприємця, якщо він збанкрутує.