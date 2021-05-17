Доступних кредитів минулого тижня видали на ₴1,3 мільярда - Мінфін

Із початку реалізації програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали кредитів на загальну суму 40,8 млрд грн, із них минулого тижня – на 1,3 млрд гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що за минулий тиждень уповноважені банки видали 504 кредитів на загальну суму 1,3 млрд грн.

Від моменту старту Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 15910 кредитів на загальну суму в 40,8 млрд грн, із них: 17,064 млрд грн були видані в якості рефінансування попередньо отриманих кредитів, 5,514 млрд грн підприємці отримали на інвестиційні цілі та 18,195 млрд грн у якості антикризових кредитів.

Як повідомляв Укрінформ, урядова програма "Доступні кредити 5-7-9%" стартувала 1 лютого 2020 року. Надання однієї з трьох можливих ставок за кредитом у межах цієї програми залежить від розміру бізнесу позичальника та терміну його діяльності.

У квітні минулого року Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше сума обмежувалася 50 млн грн. Також уряд збільшив максимальну суму кредиту за програмою із 2 млн грн до 3 млн грн.