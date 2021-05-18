Мінагро повернулося на Хрещатик, 24

Кабінет Міністрів повернув Мінагрополітики будівлю на вул. Хрещатик, 24, яка перед цим була в управлінні Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства під час об'єднання відомств.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у розпорядженні КМУ №452-р від 17 травня, повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.

«Ще з 70-их років аграрне відомство розміщувалося на головній вулиці столиці. І мене дуже тішить, що відроджене міністерство отримує свою звичну оселю — будівля за адресою Хрещатик, 24 від сьогодні офіційно за нами», - написав на своїй офіційній сторінці у Facebook міністр Мінагрополітики Роман Лещенко.

Як повідомлялося, Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне свою роботу наприкінці травня.

Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила в цілому закон, яким розблокувала роботу Міністерства агрополітики та спрямувала до нього 6,86 млрд грн.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2021 щодо фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства.