Мінагро повернулося на Хрещатик, 24
Як передає Укрінформ, про це йдеться у розпорядженні КМУ №452-р від 17 травня, повідомляє Інформаційно-аналітичний портал АПК України.
«Ще з 70-их років аграрне відомство розміщувалося на головній вулиці столиці. І мене дуже тішить, що відроджене міністерство отримує свою звичну оселю — будівля за адресою Хрещатик, 24 від сьогодні офіційно за нами», - написав на своїй офіційній сторінці у Facebook міністр Мінагрополітики Роман Лещенко.
Як повідомлялося, Міністерство агрополітики, відновлене у 2021 році, інституційно розпочне свою роботу наприкінці травня.
Верховна Рада на засіданні 15 квітня ухвалила в цілому закон, яким розблокувала роботу Міністерства агрополітики та спрямувала до нього 6,86 млрд грн.
Президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету-2021 щодо фінансування Міністерства аграрної політики та продовольства.