Нацбанк продав на аукціоні 23 золоті пам’ятні монети «1 Гривня»

Національний банк 17 травня 2021 року на аукціоні продав 23 золотих пам’ятних монет “1 Гривня” на загальну суму майже 870 тис. гривень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України провів 17 травня 2021 року перший електронний біржовий аукціон із продажу золотих пам’ятних монет “1 Гривня”. Учасники аукціону (фізичні та юридичні особи) придбали 23 пам’ятні монети “1 Гривня” на загальну суму майже 870 тис. гривень.

Наступний аукціон з продажу цієї пам’ятної монети Національний банк України планує провести 27 травня 2021 року. На торги буде запропоновано 50 шт. пам’ятних монет “1 Гривня” (50 лотів – по одній монеті у футлярі в кожному лоті).

Аукціон відбудеться на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ" у системі електронних торгів з можливістю віддаленого доступу.

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Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України ввів в обіг золоту пам’ятну монету "1 Гривня" 17 травня 2021 року. Її виготовлено із золота 999,9 проби, категорія якості карбування – “анциркулейтед”, маса дорогоцінного металу в чистоті – 15,55 г, діаметр – 25,0 мм.