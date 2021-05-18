В Україні вилов риби збільшився майже у півтора рази

Протягом січня-квітня 2021 року українські рибалки виловили у Чорному та Азовському морях понад 1127 тонн риби та інших водних біоресурсів, що на 46% більше порівняно з аналогічним періодом торік (773 тонни).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Державного аентства рибного господарства. Зокрема, у Чорному морі видобуто 300 тонн, Азовському морі – 827 т, причорноморських лиманах – 10 т, р. Дунай – 325 т, пониззі р. Дністер з лиманом та Кучурганському водосховищі – 497 т, Дніпровсько-Бузькій естуарній системі – 174 т, Київському водосховищі – 22 т, Канівському водосховищі – 61 т, Кременчуцькому водосховищі – 254 т, Кам’янському водосховищі – 139 т, Дніпровському водосховищі – 78 т, Каховському водосховищі – 434 т, інших водоймах – 15 т. Читайте також: У Мінекології розробляють «рибний» кодекс Найбільше протягом 4 місяців виловлено карася сріблястого – 990 тонн, тюльки, верховодки – 589 т, оселедця чорноморського – 349 т, ляща – 177 т, плітки – 113 т, калкана азовського – 112 т. Загальний промисловий вилов риби та інших водних біоресурсів з початку року склав понад 3 тис. тонн.