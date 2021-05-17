В ОП вважають зняття з продажу брендового пального демонстрацією монопольної змови

Заступник керівника Офісу Президента Юлія Свириденко вважає запровадження державного регулювання на ринку пального вимушеним для нецивілізованого ринку заходом.

Про це Свириденко сказала в коментарі Укрінформу.

"Зняття з продажу брендового пального - чергова демонстрація монопольної змови. Жодна з мереж не везе спеціально окреме пальне для його використання як брендового. Про це свідчать дані щодо імпорту нафтопродуктів. Пальне стає брендовим, коли прямо на нафтобазі менеджмент мережі АЗС додає в пальне спеціальну присадку, ціна якої майже не впливає на ціну брендового пального. Проте додаткова ціна, яку платять покупці, - майже 50 дол. на тонні", - сказала Свириденко.

За її словами, і базове пальне, і присадки є у достатній кількості, тому підстав для обмеження продажу брендового пального в Україні немає.

"Єдина мета - тиск на уряд", - стверджує заступниця керівника ОП.

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Як повідомлялось, Кабінет Міністрів 14 травня ухвалив постанову, якою запровадив граничні торговельні надбавки (націнки) на пальне на період дії карантину. Продавці пального повинні враховувати цю надбавку під час встановлення роздрібної ціни, що реалізується через мережу АЗС. Як роз'яснили у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 16 травня, встановлення максимальної торговельної надбавки не стосується преміального пального. Дія постанови Кабміну від 14 травня поширюється бензини марок А-92, А-95 та дизельне пальне, тобто продукцію, що має істотну соціальну значущість.

За інформацією ресурсу enkorr, минулими вихідними низка великих мереж призупинила реалізацію брендового преміального пального. Пізніше про відновлення продажу преміальних видів пального повідомили мережі KLO, Socar и Shell.