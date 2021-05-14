Банк Англії визнав націоналізацію ПриватБанку Національним банком України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Банк Англії, центральний банк Сполученого Королівства, сьогодні проголосив своє рішення визнати рішення Національного банку України (НБУ) націоналізувати ПриватБанк", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, рішення Банку Англії стосується застосування процедури примусової конвертації у акції банку (bail-in) щодо чотирьох позик, наданих UK SPV Credit Finance plc ПриватБанку. UK SPV – канал фінансування ПриватБанку, зареєстрований у Великій Британії.

Голова Національного банку України Кирило Шевченко зазначив, що націоналізація ПриватБанку здійснювалася в рамках надійної юридичної процедури, яка повністю відповідає законодавству України та міжнародним стандартам.

"У найближчі місяці ми з моєю командою будемо продовжувати працювати над підвищенням підзвітності та прозорості в секторі фінансових послуг України", - акцентував Шевченко.

ПриватБанк, націоналізований НБУ в грудні 2016 року, є найбільшим комерційним банком в Україні за кількістю клієнтів, вартістю активів, кредитним портфелем та обсягом податків, сплачених до державного бюджету. Він був націоналізований після серйозних звинувачень у широкомасштабному шахрайстві та непрофесійному управлінні.

Як повідомляв Укрінформ, уряд України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію Нацбанку і колишніх акціонерів ПриватБанку (найбільші – бізнесмени Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов), вирішив націоналізувати найбільший на українському ринку банк. Для того щоб врятувати його, держава здійснила докапіталізацію на понад 155 млрд грн. Ексвласники банку вважають націоналізацію незаконною. Тривають судові суперечки (і в Україні, і в закордонних юрисдикціях).

Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського скасував рішення про націоналізацію ПриватБанку. У відповідь на це Кабмін, НБУ і ПриватБанк у травні оскаржили це рішення.

15 жовтня 2019 року ПриватБанк здобув перемогу в Апеляційному суді Англії та Вельсу у справі проти Коломойського та Боголюбова. Судді вирішили, що ПриватБанк має достатньо передумов для судового розгляду справи та отримання відшкодування у сумі близько 3 млрд дол. А судовий указ про всесвітній арешт активів залишається чинним до рішення по суті.

В Офісі Президента заявили, що хоч якими були рішення судів, немає жодних підстав для повернення державного ПриватБанку колишнім акціонерам.