Нацбанк запустить Реєстр колекторських компаній упродовж двох місяців

Національний банк України упродовж двох місяців запустить Реєстр колекторських компаній.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Національного банку в Фейсбуці.

"Упродовж наступних двох місяців Національний банк України запустить Реєстр колекторських компаній. Це вимога закону, який набирає чинності 14 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Тільки зареєстровані компанії зможуть надавати послуги із врегулювання боргів за споживчими кредитами і час на реєстрацію - з 14 липня до 13 серпня.

У Нацбанку зазначають, що для українського ринку Реєстр – нове явище. Аби компанії мали повну інформацію про процес реєстрації, на сайті НБУ відсьогодні є спеціальна сторінка.

У Нацбанку нагадали, що варто перевірити себе на відповідність вимогам до ділової репутації та структури власності ще до того, як подавати документи для реєстрації.

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Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту споживачів при врегулюванні простроченої заборгованості" № 1349-ІХ, який парламент підтримав 19 березня 2021 року. Документ покликаний захистити боржників від дій недобросовісних колекторів.

Згідно із законом, НБУ отримує повноваження контролювати додержання банками, іншими фінансовими установами та колекторськими компаніями законодавства про захист прав споживачів фінансових послуг.