У квітні державних запозичень залучили найменше за останні 12 місяців – Данилишин

Упродовж квітня до державного бюджету було залучено державних запозичень на 14,2 млрд грн в національній валюті та на 30,6 млрд грн в іноземній валюті (в гривневому еквіваленті) - найменше за останні 12 місяців .

Як передає Укрінформ, про це голова ради Національного банку Богдан Данилишин написав у Фейсбуці.

"Обсяги державних запозичень, що спрямовуються на фінансування державного бюджету, у квітні 2021 року були найменшими за останні 12 місяців. Так, упродовж квітня до державного бюджету було залучено 14,2 млрд гривень в національній валюті та 30,6 млрд гривень в іноземній валюті (в гривневому еквіваленті)", - написав Данилишин.

Він також повідомив, що на першому травневому аукціоні Міністерством фінансів було залучено лише 1,4 млрд грн із середньозваженою ставкою запозичень на рівні 10,81%. При цьому, зазначає голова ради НБУ, попит на облігації залишався низьким – було задоволено всі заявки на одно- та трирічні облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) та три чверті заявок на 6-місячні державні цінні папери.

За словами Данилишина, у травні заплановане проведення ще двох аукціонів із розміщення ОВДП (18 та 25 травня), на яких інвесторам буде запропоновано гривневі облігації на строк до 3 років, а також однорічні облігації в євро та дворічні в доларах США. З урахуванням збільшення потреб у фінансуванні держбюджету у травні-червні 2021 року (обсяги виплат з погашення та обслуговування державного боргу становитимуть 45,7 млрд грн та 62,8 млрд грн, відповідно), це актуалізує питання розширення ринку боргового фінансування держбюджету за прийнятною вартістю.

За словами Данилишина, зважаючи на малу кількість робочих днів та відсутність аукціонів з первинного розміщення державних цінних паперів у першій декаді травня, активність на вторинному ринку ОВДП була низькою. З початку місяця зменшення вкладень банків в ОВДП (на 305 млн грн) було компенсоване збільшенням кількості облігацій у власності юридичних та фізичних осіб (на 34 млн грн та 171 млн грн, відповідно). Вкладення нерезидентів у державні цінні папери з початку місяця практично не змінилися (-7 млн грн).

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство фінансів за 2020 рік залучило 382,3 млрд грн до державного бюджету шляхом розміщення облігацій внутрішньої державної позики.