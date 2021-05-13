Укрпошта збудує новий сортувальний центр вартістю $50 мільйонів

АТ "Укрпошта" оголосило тендер на будівництво сучасного сортувального центру у Київській області вартістю 50 млн дол.

Як передає Укрінформ, про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Фейсбуці.

"Ми стали на крок ближче до сучасних сортувальних центрів, як у всіх пошт світу. За кілька років матимемо 6-7 таких центрів та 60+ нових депо. А сьогодні перейшли до конкретики і на Рrozorro вже є оголошення про пошук партнера з будівництва першого з них – HUB_KyivEast у Київській області", - написав Смілянський.

За його словами, проєкт будівництва передбачає декілька варіантів співпраці: укладання інвестиційної угоди або довгострокову оренду центру з можливості викупу Укрпоштою. Тендерні пропозиції приймаються до 6 червня 2021 року.

Як повідомлялося, будівництво сортувального центру стане першим подібним проєктом Укрпошти за останні 40 років. У 2020 році Укрпошта домовилась з Європейським інвестиційним банком та Європейським банком реконструкції та розвитку про залучення коштів в рамках проєкту «Логістична мережа (модернізація та цифровізація Укрпошти)», який передбачає будівництво автоматизованих сортувальних центрів та напівавтоматизованих депо.