Сектор безпеки і оборони з початку року профінансований на 100% – РНБО

Апарат РНБО проаналізував питання фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони України протягом січня-квітня 2021 року та визначив, що від початку року цей сектор профінансовано в сумі 70 504,9 млн гривень, що становить 100% від плану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба РНБО.

«Загальний ресурс на 2021 рік для потреб сектору безпеки і оборони передбачено в сумі 267 342,9 млн гривень, що становить 5,93% від валового внутрішнього продукту. Зокрема за рахунок загального фонду державного бюджету на 2021 рік для потреб сектору безпеки і оборони передбачено 233 213,9 млн гривень. Протягом січня-квітня ц.р. за рахунок загального фонду державного бюджету сектор безпеки і оборони профінансовано в сумі 70 504,9 млн гривень, що становить 100% від плану», - йдеться в повідомленні.

Таким чином, фінансування сектору безпеки і оборони за цим джерелом фінансування здійснювалося відповідно до помісячного розпису асигнувань у повному обсязі, відзначили в пресслужбі.

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Крім того, зазначається, що секретар РНБО України Олексій Данілов доручив Апарату РНБО України розпочати підготовку матеріалів до засідання РНБО України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» по статтях, пов’язаних із забезпеченням національної безпеки і оборони України» з урахуванням аналізу фінансового забезпечення виконання заходів у сфері національної безпеки і оборони України за 2020 рік та січень-квітень 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, 5 листопада 2020 року Президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони щодо пропозицій передбачити у державному бюджеті на 2021 рік для сфери нацбезпеки і оборони не менше 267 млрд гривень. Рішенням РНБО було доручено уряду передбачити під час доопрацювання проєкту закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» видатки на забезпечення національної безпеки і оборони України в обсязі не менше 5,93 відсотка від ВВП для сектору безпеки і оборони України.

Фото: РНБО