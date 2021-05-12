ООН покращила оцінку зростання світового ВВП до 5,4%

Зростання світової економіки в 2021 році, за оцінкою відділу глобального економічного моніторингу ООН, складе 5,4%.

Як передає Укрінформ, про це зазначено в звіті.

Прогноз зростання світового ВВП був покращений: в січні очікувалося зростання в 4,7%. Зниження світової економіки в 2020 році склало 3,6%.

Відновлення економіки Китаю та США поліпшило перспективи глобального зростання, проте йому загрожує збільшення кількості випадків зараження коронавірусом і «недостатній прогрес в вакцинації в багатьох країнах», - зазначено в звіті.