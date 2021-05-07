В Україні планують зібрати інформацію про довгобуди

У проєкті постанови КМУ «Про проведення інвентаризації недобудов» планується передбачити, щоб після її схвалення органи влади у строк до 5 місяців зібрали інформацію про об’єкти незавершеного житлового будівництва.

Про це йдеться у відповіді Директорату публічної безпеки, протидії злочинності та забезпечення правопорядку Міністерства внутрішніх справ України на інформаційний запит Укрінформу.

"Згідно з Постановою, органи місцевого самоврядування, структурні підрозділи з питань державного архітектурно-будівельного контролю Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та виконавчі органи з питань державного архітектурно-будівельного контролю сільських, селищних, міських рад у межах делегованих повноважень із державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду щодо об’єктів, розташованих у межах та за межами населених пунктів, повинні в строк до 5 місяців зібрати та надати інформацію про об’єкти незавершеного житлового будівництва (довгобуди) – житлові будинки або комплекси житлових будинків і споруд, розташовані в межах відповідних населених пунктів, які одночасно відповідають (певним – ред.) критеріям», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, серед цих критеріїв – належність таких об’єктів незавершеного житлового будівництва за класом наслідків (відповідальності) до об’єктів з середніми (СС2) та значними наслідками (СС3); а також, якщо фінансування такого будівництва здійснювалося із використанням грошових коштів, прямо чи опосередковано залучених від не менше трьох фізичних та/або юридичних осіб.

Також серед цих критеріїв – якщо такі об’єкти не прийняті в експлуатацію в установленому законом порядку у строк більше двох років із запланованої дати введення в експлуатацію згідно з договорами про залучення коштів фізичних та/або юридичних осіб у будівництво та які залишаються не прийнятими в експлуатацію на дату набрання чинності цим розпорядженням; і якщо будівельні роботи не ведуться упродовж двох останніх років до моменту набрання чинності цим документом.

Міжвідомча робоча група з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва підготувала висновки, згідно з якими робота, що має бути проведена органами місцевого самоврядування згідно з Порядком, який буде запропоновано до затвердження, спрямована на встановлення кількості та переліку об’єктів незавершеного житлового будівництва (довгобудів), у тому числі - самочинного будівництва, аналізу системних причин виникнення таких довгобудів для прийняття на основі отриманої інформації відповідних рішень органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з метою добудови таких об’єктів чи знесення в установленому порядку, а також - розробки й прийняття відповідних змін до законодавства з метою недопущення на майбутнє зловживань забудовників та захисту прав інвесторів у будівництво.

Цей проєкт постанови, як зазначають у МВС, серед іншого, спрямований на започаткування створення механізмів реалізації повноважень, які відносяться до сфери компетенції органів місцевого самоврядування, що передбачені статтею 31 Закону України «Про місцеве самоврядування», а саме власних – організацію роботи, пов’язаної із завершенням будівництва багатоквартирних житлових будинків, що споруджувалися із залученням коштів фізичних осіб, у разі неспроможності забудовників продовжувати таке будівництво; та делегованих – здійснення державного контролю за дотриманням договірних зобов’язань забудовниками, діяльність яких пов’язана із залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків.

Також цим проєктом документа передбачається уповноважити та визначити Міністерство розвитку громад та територій України органом, що забезпечує координацію дій центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування для проведення інвентаризації довгобудів та ведення відповідного Реєстру об’єктів незавершеного житлового будівництва (довгобудів).

Як повідомлялося, 26 квітня заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Міжвідомча робоча група з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва підготувала постанову КМУ «Про проведення інвентаризації недобудов».