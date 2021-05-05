В Україну розпочалися поставки цукру-сирцю з тростини

В Україну ввезено перших 26,2 тис. тонн цукру-сирцю з тростини. Поставки відбуваються в межах тарифної квоти обсягом 260 тис. тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

За інформацією Держмитслужби, станом на 5 травня 2021 року в Україну ввезено 26,2 тис. тонн цукру-сирцю, середня вартість 1 тонни - 480 дол. США.

У міністерстві нагадали, що ввезення цукру-сирцю з тростини здійснюється згідно із Законом України “Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини”, відповідно до зобов’язань України в Світовій організації торгівлі (СОТ).

Розрахунково, вартість реалізації цукру, виробленого із цукру-сирцю із урахуванням вартості переробки, логістичних витрат та після сплати обов’язкових платежів, становитиме близько 22 - 23 тис. грн за тонну.

На сьогодні, в межах тарифної квоти, встановленої Законом, видано ліцензії на імпорт в Україну 170 тис. тонн цукру-сирцю з тростини .

Загалом із початку 2020/2021 маркетингового року (МР) імпорт цукру білого становив 67 тис. тонн із середньою вартістю 512 дол. США за 1 тонну.

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Як повідомляв Укрінформ, ПрАТ “Гнідавський цукровий завод” у другій декаді травня 2021 року розпочне виробництво продукції з цукрової тростини.

За даними НАЦУ "Укрцукор", станом на 12 січня цього року в Україні виготовлено 1021,1 тис. тонн цукру та перероблено 7,70 млн тонн цукрових буряків урожаю 2020 року.