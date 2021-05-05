Розкриття структур власності небанківськими фінустановами: Нацбанк запустив вебсторінку

Національний банк запустив спеціальну тематичну вебсторінку (лендинг), присвячену розкриттю реальних власників небанківських фінансових установ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що на вебсторінці зібрана детальна інформація про етапи розкриття структур власності, їхнє узгодження з вимогами Національного банку, приклади заповнення документів для учасників ринку, а також типові схеми приховування власників.

Наведена на вебсторінці інформація – ознайомча та може бути використана надавачами фінансових послуг під час підготовки документів про структури власності.

Директор Департаменту ліцензування Національного банку Олександр Бевз зазначив, що питання прозорості фінансового сектору – одне з ключових для Національного банку. У 2014–2016 роках "тест на прозорість" пройшли українські банки, розкривши своїх реальних власників, а в 2021 році настала черга небанківських фінансових установ.

"Ми розуміємо, що це абсолютно нові вимоги для небанківського ринку. Тому дали достатньо часу – небанківські фінустанови повинні розкрити власників упродовж двох місяців, до 17 червня 2021 року. Щоб зробити адаптацію максимально безболісною, велику увагу ми приділяємо безпосередньому спілкуванню з учасниками ринку, роз’ясненню вимог та правил", – зазначив Бевз.

Також, починаючи із середини травня, на вебсторінці постійно оновлюватиметься інформація щодо кількості небанківських фінустанов, які вже розкрили своїх власників та подали до Національного банку документи про структуру власності.

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Крім цього, на вебсторінці наведені типові схеми приховування реальних власників. А саме: "футбольні команди", де жоден акціонер не володіє понад 10%, структури з номінальними власниками, циклічні структури, використання трастових конструкцій, розкритих із порушенням вимог, та інші.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 липня 2020 року Національний банк став регулятором ринку небанківських фінансових послуг.