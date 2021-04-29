Мінцифри отримало 750 попередніх заявок на отримання інтернет-субвенції

Міністерство цифрової трансформації наразі отримало 750 попередніх заявок на отримання інтернет-субвенції для підключення до інтернету об'єктів соціальної інфраструктури в селах.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Олександр Шелест під час брифінгу 28 квітня.

"Кабінет Міністрів затвердив порядок використання інтернет-субвенції. Це означає, що найближчим часом почнеться збір офіційних заяв на отримання фінансування. На сьогоднішній момент продовжується попередній збір заяв, він триватиме до кінця тижня. На сьогодні нами вже отримано понад 750 заяв, в яких понад 4,5 тисячі сіл претендують на підключення до інтернету", - розповів Шелест.

Він додав, що після старту офіційної реєстрації заявок кожна громада матиме 10 робочих днів для того, щоб подати офіційну заявку. Після цього перелік отримувачів інтернет-субвенції буде опрацьований і затверджений Кабміном, потім його затвердить Комітет з питань бюджету Верховної Ради. За словами Шелеста, в Мінцифри очікують, що вже у червні-липні 2021 року громади отримають кошти і зможуть провести необхідні тендери.

Керівник експертної групи з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Андрій Набок зазначив, що відомство вже опрацювало 600 заявок і виявило, що деякі з них подані з помилками. Набок наголосив, що заявка не буде прийнята, якщо село вже має підключення до оптичного інтернету. Також у фінансуванні відмовлять, якщо буде виявлено, що вартість послуг з підключення до інтернету в заявці завищена. Кожна заявка буде ретельно перевірена для того, щоб кошти були надані тільки тим селам, які відповідають усім критеріям.

За словами посадовця, в Мінцифри цього року планують завдяки інтернет-субвенції підключити майже 3 тисячі сіл, таким чином доступ до інтернету у 2021 році отримають 1 млн громадян.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів 28 квітня затвердив порядок та умови надання місцевим бюджетам субвенції на підключення до широкосмугового інтернету закладів соціальної інфраструктури у сільській місцевості.

У державному бюджеті на 2021 рік передбачено 500 млн грн інтернет-субвенції.