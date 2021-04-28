У Дніпрі випробовують новий низькопідлоговий трамвай виробництва «Південмашу»

У Дніпрі випробовують новий низькопідлоговий трамвай «Татра-Юг К1-Т306» виробництва «Південмашу». Це один з двадцяти вагонів, які згодом курсуватимуть Києвом.

На випробування він виїжджатиме протягом двох тижнів. Про це повідомляє сайт міської ради м. Дніпра, передає Укрінформ.

«Виробник звернувся до міської ради, щоб мати змогу протестувати тільки-но зроблений трамвай. Хочу зазначити, що департамент транспорту придивляється до цієї моделі, бо наразі мерія веде тісні перемовини з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), там йдеться про кредит у 70 мільйонів євро. За ці кошти міська рада планує повністю реконструювати трамвайні шляхи – це маршрут № 19, і туди ми плануємо закупити нові трамваї. Ми заздалегідь придивляємося до нашого виробника, хоч і є пропозиції від Туреччини, Китаю та декількох європейських виробників», – розповів директор департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради Ігор Маковцев.

У Дніпрі випробовують новий низькопідлоговий трамвай

Трамвай розроблений у Дніпрі. Обладнання моделі – українське: сучасна електроніка, камери відеоспостереження і наповнення салону. «Ми радіємо, що змогли вийти з нашим трамваєм на український ринок, бо ми цього прагнули. Він низькопідлоговий та має велику місткість – 260 людей. Із цієї кількості є 59 місць для сидіння. Маленька родзинка, що у салоні можна підзарядити смартфон. А зі стандартних зручностей є сучасна система опалення та окремі кондиціонери для водія в кабіні та пасажирів у салоні. Підкреслю, що цей вагон при русі майже безшумний», – наголосив заступник генерального директора ТОВ «Татра-Юг» Володимир Романюха.

Оцінив вагон і водій Максим Рудюк: «По-перше, тут дуже зручна панель керування, усе електронне, а також я можу бачити, що коїться в салоні, бо є шість камер відеоспостереження, крім того, ще п’ять встановлені і ззовні трамвая. До всього ще й біля дзеркал заднього виду є теж відеокамери. Це значно убезпечує як водія, так і пасажирів».

Подібні дніпровські моделі вже перевозять пасажирів в Олександрії (Єгипет). На відміну від українського, єгипетський не низькопідлоговий.