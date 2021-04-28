Порушення при видобутку енергоресурсів торік завдали ₴809 мільйонів збитків – екоінспекція

Порушення екологічного законодавства при видобутку нафти, газу та вугілля у 2020 році завдали збитків у 808,6 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це розповів голова Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований під час презентації результатів соціологічного опитування на тему «Екологічні аспекти енергетики», повідомляє пресслужба ДЕІ.

«Використання нафти, газу та вугілля в якості енергетичних ресурсів – це пряма загроза довкіллю. Під час їх видобутку ДЕІ постійно фіксуються порушення екологічного законодавства. Найбільше збитків за 2020 рік Держекоінспекція розрахувала в частині видобутку надр – 808,6 мільйона гривень», - повідомив Мальований.

Серед основних видів порушень – засмічення земельних ресурсів відходами видобування, викиди забруднюючих речовин у повітря внаслідок вентиляції шахт, забруднення довкілля шахтними водами тощо.

Зазначається, що соцопитування також продемонструвало, що лише 38,5% респондентів висловились за закриття теплових електростанцій, які працюють на вугіллі.

«Однак такі підприємства також становлять небезпеку для довкілля. Зокрема, до рейтингу ТОП-100 забруднювачів, складеного Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів, входять одразу 5 таких підприємств», - підкреслив Мальований.

Посадовець зазначив, що на заміну застарілим та небезпечним для довкілля технологіям виробництва енергії Україна має потужний потенціал для розвитку альтернативної енергетики. За допомогою відновлюваних джерел можна замістити традиційні паливно-енергетичні ресурси, які відповідають 73 млрд кубометрам природного газу.

Голова Держекоінспекції також нагадав, що проект Другого національно визначеного внеску України до Паризької угоди ставить низку амбітних цілей для України. Зокрема, обсяги виробництва теплоенергії на основі біопалива мають збільшитися до 30%, а генерація вугільних ТЕС, навпаки, зменшитися до 13%.