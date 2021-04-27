Оптимальний і збалансований: Петрашко про місячний об’єм дизпалива на ринку

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відбулася нарада щодо питання балансу дизельного палива на ринку України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У зустрічі взяли участь ключові стейкхолдери нафтогазового ринку, зокрема, представники Нафтогазової асоціації України, провідних постачальників дизельного палива та АТ “Укрзалізниця”.

«Мінекономіки в щоденному режимі здійснює моніторинг залишків дизельного палива. Станом на сьогодні місячний об’єм дизпалива на ринку України є оптимальним та збалансованим для забезпечення усіх необхідних ринкових процесів», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

У той же час, з метою недопущення дефіциту дизпалива на ринку України, Мінекономіки та представники АТ “Укрзалізниця” домовились, що у разі необхідності, буде забезпечена додаткова доставка з портів палива, ввезеного на територію України морським транспортом. Для цього «Укрзалізниця» має всі резерви.

Трейдери дизельного палива у свою чергу повідомили, що на травень планується збільшення постачання дизпалива до України з Республіки Білорусь, Литви, Угорщини, Туреччини, в тому числі шляхом збільшення поставок морським транспортом.

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Мінекономіки буде продовжувати моніторинг виробництва, імпорту та споживання дизпалива, а також періодичні зустрічі з учасниками ринку нафтопродуктів для забезпечення подальшої стабільної ситуації.

Як повідомлялося, Укрзалізниця має усі необхідні ресурси, щоб забезпечити ритмічне вивезення з портів до 200 тис. тонн нафтопродуктів на місяць. В робочому парку УЗ наявні 1 300 цистерн, у тому числі 952 — для перевезення світлих нафтопродуктів.