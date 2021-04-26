В Україні планують провести інвентаризацію незаконних забудов

Найближчим часом в Україні має розпочатися інвентаризація незаконних забудов.

Про це під час чергового засідання Міжвідомчої робочої групи з питань сприяння постраждалим інвесторам у добудові об’єктів незавершеного житлового будівництва заявив голова робочої групи, заступник глави МВС Антон Геращенко, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу МВС.

«Робоча група підготувала постанову КМУ «Про проведення інвентаризації недобудов», наразі проєкт опрацьовується в Мінрегіоні та найближчим часом буде направлено до КМУ. Саме ця постанова виведе в законодавче поле питання того, як треба інвентаризувати незаконні забудови, щоб вони відображались у державному реєстрі», - сказав Геращенко.

Заступник міністра також зазначив, що з приводу недобудов компанії «Укрбуд» була організована зустріч з корпорацією «Київміськбуд» щодо передачі в експлуатацію житлових комплексів.

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Водночас він наголосив, що робота з вкладниками, які постраждали від незаконних дій забудовників, триває не лише в столиці.

Як повідомлялося, 7 квітня Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Національний банк України та Київська міська державна адміністрація підписали меморандум щодо вирішення соціального питання добудови та передачі квартир інвесторам ЖК "Еврика", "Патріотика" та "Патріотика на озерах".