В Україні зменшилися запаси бензинів та мазуту — Держстат

Із 1 березня по 1 квітня 2021 року запаси бензинів зменшилися на 2,7%, мазутів – на 2,9%.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

На 1 квітня 2021 року порівняно із 1 березня 2021 року запаси моторних бензинів зменшилися на 2,7%, до 142,61 тис. тонн (на 9,4% менше, ніж на 1 квітня 2020 року); запаси важких паливних мазутів – на 2,9%, до 89,03 тис. тонн (на 1,2% більше).

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Запаси дизельного палива з 1 березня по 1 квітня 2021 року збільшилися на 9,0%, до 384,44 тис. тонн (на 4,5% менше, ніж на 1 квітня 2020 року); запаси кам’яного вугілля – на 12,1%, до 2,01 млн тонн (на 56,0% менше); запаси скрапленого газу – на 6,5%, до 21,85 тис. тонн (на 10,5% менше).