Нафтогаз знизив на 7% ціну на газ для виробників тепла за лютий

НАК «Нафтогаз України», який постачає газ в межах спеціальних обов’язків (ПСО), знизив ціну газу для виробників тепла за лютий 2021 року на 7%.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в пресслужбі Нафтогазу.

"У лютому 2021 року оптова ціна на природний газ для потреб виробників тепла, яким НАК «Нафтогаз України» постачає газ в рамках спеціальних обов’язків (ПСО), становитиме 6,841 грн за кубометр (без врахування ПДВ та витрат на транспортування газу магістральними і розподільними трубопроводами). Це майже на 7% нижче, ніж у січні", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають у Нафтогазі, ситуація в Україні відповідає європейському тренду до зменшення попиту на енергоносії через потепління.

"За останній тиждень у Європі спотові ціни на газ знизилися на 6%. У березні очікується подальше падіння цін на європейських газових хабах, що визначить вектор ціноутворення і в Україні", - поінформували в НАК.

Як повідомлялось, 9 лютого 2021 року було підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води. Меморандумом перебачається, що до 30 вересня 2021 року Нафтогаз надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеною в тариф. До 1 травня 2021 року уряд, Нафтогаз та Асоціація міст України мають визначити джерела компенсації цієї різниці в цінах.