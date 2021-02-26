Дубілет-старший і Яценко вийшли із засновників Monobank

Колишній голова правління ПриватБанку Олександр Дубілет та його колишній перший заступник Володимир Яценко позбулися часток у ТОВ "Фінтех Бенд" (розвиває картковий бренд Monobank).

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України в системі Youcontrol.

Частка Олександра Дубілета (33,74%) перейшла до його сина Олексія Дубілета, а Володимира Яценка (17,18%) - до Євгенії Кривенко.

Інші засновники "Фінтех Бенд" не змінилися: Олег Гороховський - 17,18%, Михайло Рогальський - 17,18%, Людмила Шмальченко - 9,81%, Вадим Ковальов - 4,91%.

Як повідомляв Укрінформ, трьом колишнім високопоставленим працівникам ПриватБанку вручено підозри у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а також у службовому підробленні, що призвели до розтрати 136 млн грн. Йдеться про ексголову правління банку Олександра Дубілета, експершого заступника голови правління Володимира Яценка та першу заступницю голови правління СК "Індержстрах" (Дніпро) Олену Бичихіну.

Раніше ЗМІ поширили інформацію про затримання працівниками НАБУ першого заступника голови правління ПриватБанку 2016 року Володимира Яценка.

За оперативною інформацією, експосадовець планував залишити Україну на приватному літаку у напрямку Відня, вилетівши з Дніпра. Завдяки зусиллям керівника групи детективів та директора НАБУ, які звернулися до Державіаслужби, літак здійснив посадку в аеропорту "Бориспіль", де було розпочато проведення невідкладних слідчих дій.