Укртрансгаз через суд намагається стягнути з боржників понад 45 мільярдів

АТ «Укртрансгаз» подав до суду 68 позовів, у рамках яких вимагає стягнути 45,4 млрд грн за негативні небаланси у 2016-2019 роках.

Як передає Укрінформ, про це повідомив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома у Фейсбуці.

"43,6 млрд грн. Саме стільки боргують учасники ринку Укртрансгазу за негативні небаланси у 2016-2019 роках. Наразі найбільш дієвий спосіб повернення цих коштів – судове оскарження. На сьогодні у провадженні знаходиться 68 позовів Укртрансгазу на загальну суму 45,4 млрд грн (з урахуванням штрафних санкцій)", - написав Перелома.

Він зазначив, що вже є позитивні рішення на користь "Укртрансгазу". Так, Господарський суд Чернівецької області частково задовольнив позов АТ "Укртрансгаз" щодо стягнення з компанії "Чернівцігаз" майже 350 млн грн боргу, який виник з липня 2018 року по лютий 2019 року через відбір газу для покриття виробничо-технічних витрат. Відповідна заборгованість була нарахована "Чернівцігазу" після того, як Укртрансгаз встановив наявність у компанії негативних місячних небалансів природного газу.

Як повідомлялося, АТ «Укртрансгаз» входить до складу групи Нафтогаз. Компанія забезпечує діяльність 12 українських підземних сховищ газу (ПСГ), а також здійснює роботи з модернізації та будівництва магістральних газопроводів і об’єктів на них. Загальна місткість ПСГ становить 31 млрд кубометрів.

До 1 січня 2020 року АТ «Укртрансгаз» також управляло українською газотранспортною системою (ГТС). Після завершення анбандлінгу цю функцію здійснює незалежне ТОВ «Оператор ГТС України».